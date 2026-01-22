Реклама

17:40, 22 января 2026

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Большому Каменному мосту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Большой Каменный мост в центре Москвы в четверг, 22 января, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что ограничение коснулось лишь дороги по направлению в центр. Помимо этого, движение временно закрыто на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь у Кремля. В пресс-службе ведомства автомобилистам предложили объехать вышеуказанные участки пути через Садовое кольцо. В заключение водителей призвали быть внимательными при планировании маршрута.

Ранее в январе стало известно, что на Камчатке перекрыли дороги из-за сильного ветра и осадков, которые обрушились на регион под влиянием циклона.

