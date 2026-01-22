Реклама

14:19, 22 января 2026

Путин соберет совещание из-за отставания в электронной промышленности

Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, проведет важное совещание по вопросам развития отечественной электронной промышленности. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча обусловлена имеющимся отставанием России от передовых стран в этом аспекте. «Здесь мы по-прежнему во многом отстаем от конкурентоспособного мирового уровня, поэтому тема требует энергичной работы по линии самых разных ведомств», — указал он.

Представитель Кремля уточнил, что на совещании будет много выступающих, в том числе глава Минпромторга Антон Алиханов, министр цифрового развития Максут Шадаев, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков и президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Накануне издание CNews сообщило о скором создании в стране новой государственной корпорации под названием «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), которая займется развитием микроэлектроники. Предполагается, что на ее развитие в период до 2030 года направят триллион рублей, в том числе 750 миллиардов — из бюджетных средств, что позволит приблизиться к уровню передовых стран.

Ранее в Минпромторге указывали, что российская микроэлектроника сталкивается с нехваткой финансирования. Так, программа по развитию электронного машиностроения в России недополучила 33,1 миллиарда рублей. На этом фоне, подсчитали в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), производство отечественного электронного оборудования и потребление электронных компонентов в минувшем году рухнуло на четверть по сравнению с 2024 годом.

