Мир
17:29, 22 января 2026Мир

Во Франции высмеяли Мерца после слов о России

Филиппо высмеял Мерца после слов о защите Гренландии от России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о необходимости защитить Гренландию от якобы «российской угрозы». Об этом он написал в социальной сети X.

«Да, да, российской… Такой уровень покорности и пресмыкательства перед Вашингтоном просто поразителен! Тем клоунам, которые говорят о ЕС как о противодействующей силе, стоило бы спуститься с небес на землю: ЕС по своей сути атлантический и покорный! Это заложено в его ДНК, и это никогда не изменится», — говорится в публикации.

Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о необходимости защитить Гренландию от якобы «угрозы» со стороны России.

Ранее Фридрих Мерц выразил поддержку Дании и Гренландии. Он заявил, что согласен с мнением о необходимости прилагать усилия для обеспечения безопасности Крайнего Севера в рамках НАТО.

