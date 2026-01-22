Во Франции высмеяли Мерца после слов о России

Филиппо высмеял Мерца после слов о защите Гренландии от России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о необходимости защитить Гренландию от якобы «российской угрозы». Об этом он написал в социальной сети X.

«Да, да, российской… Такой уровень покорности и пресмыкательства перед Вашингтоном просто поразителен! Тем клоунам, которые говорят о ЕС как о противодействующей силе, стоило бы спуститься с небес на землю: ЕС по своей сути атлантический и покорный! Это заложено в его ДНК, и это никогда не изменится», — говорится в публикации.

Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о необходимости защитить Гренландию от якобы «угрозы» со стороны России.

Ранее Фридрих Мерц выразил поддержку Дании и Гренландии. Он заявил, что согласен с мнением о необходимости прилагать усилия для обеспечения безопасности Крайнего Севера в рамках НАТО.