Мерц заявил о поддержке Дании и Гренландии

Канцлер Мерц: Дания и Гренландия могут рассчитывать на солидарность Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне обсуждений возможной продажи Гренландии США выразил поддержку Дании и жителям ее автономной территории. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

«Дания и народ Гренландии могут рассчитывать на нашу солидарность», — отметил немецкий политик.

Мерц добавил, что согласен с мнением о необходимости прилагать усилия для обеспечения безопасности Крайнего Севера. Германия будет делать это в рамках НАТО, подчеркнул канцлер.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии. Американский лидер не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении, но подчеркнул, что эта сделка долгосрочная, бессрочная и навсегда.