Силовые структуры
13:58, 22 января 2026Силовые структуры

Вражеская «Баба-Яга» попала на видео

Росгвардия сорвала попытку запуска гексакоптера ВСУ на харьковском направлении
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Росгвардейцы сорвали попытку запуска вражеской «Бабы-Яги» на харьковском направлении. Оперативное видео удара по гексакоптер ВСУ на точке старта предоставили «Ленте.ру» в российском ведомстве.

На кадрах виден тяжелый беспилотник противника, приготовившийся к атаке позиций российских войск. По нему запущен FPV-дрон на оптоволокне.

Удар был нанесен бойцами 116-й бригады Росгвардии. «Баба Яга» была обнаружена операторами БПЛА бригады во время разведки, после чего был точный удар по цели.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ ударили по украинскому стратегическому объекту — железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области.

