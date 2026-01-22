Реклама

ВСУ отправили на поле боя больных бойцов

ВСУ отправляют в Харьковскую область недолеченных пограничников
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на поле боя недолеченных пограничников. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«На харьковском направлении в районе Хатнего для недопущения потери позиций командование ВСУ в срочном порядке усиливает позиции военнослужащими первого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины», — отметил он.

По словам собеседника агентства, украинское командование отзывает бойцов из отпусков и полевых госпиталей.

Ранее уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют больных людей.

