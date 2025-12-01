ВСУ ударили по автомобилю с водителем в российском регионе

Гладков: ВСУ ударили дроном по грузовику в Белгородской области, ранен водитель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником в Белгородской области. Об инциденте подробнее рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была совершена на село Червона Дибровка в Шебекинском округе. В результате дрон ударил по грузовому автомобилю, расположенному на территории предприятия. Водитель оказался ранен.

Как уточняется, мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги. Медбригада доставляет пострадавшего в городскую больницу Белгорода.

Пациенту оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул чиновник.

Транспортное средство повреждено. Осколками также был посечен легковой автомобиль, стоящий рядом.

Ранее стало известно, что в Белгороде обнаружили воронку от неразорвавшегося боеприпаса. Гладков отметил, что оперативные и городские службы начали поквартирный обход и эвакуацию.