Задержание готовившего теракт на железной дороге россиянина попало на видео

В Кемеровской области показали видео задержания готовившего теракт

В Кемеровской области показали видео задержания готовившего теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ выбегают из машины и проводят задержание подозреваемого. После этого он был доставлен в отдел. На допросе мужчина рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Они выделили ему деньги для переезда в Кемеровскую область. С куратором он общался через мессенджер и первым заданием было изготовление металлоконструкций для схода поездов с рельсов. Свою вину он полностью признал.

В период с марта 2022 года по июль 2025 года мужчина проживал в Польше. После вербовки он отправился в Кемеровскую область для совершения разведывательно-подрывной деятельности. Затем он планировал скрыться на территории одной из европейских стран и получить там политическое убежище.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в российском регионе.