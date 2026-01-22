Реклама

11:54, 22 января 2026Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в российском регионе

В Кемеровской области задержали мужчину, готовившего теракт на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Кемеровской области задержали мужчину, готовившего теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 40-летний россиянин был завербован украинскими спецслужбами на территории Польши. Кроме подготовки к теракту на железной дороге, он также через один из мессенджеров передал противнику данные об объектах транспортной инфраструктуры региона.

В период с марта 2022 года по июль 2025 года мужчина проживал в Польше. После вербовки он отправился в Кемеровскую область для совершения разведывательно-подрывной деятельности. Затем он планировал скрыться на территории одной из европейских стран и получить там политическое убежище.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов.

