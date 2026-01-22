Реклама

Экономика
11:59, 22 января 2026Экономика

Желание США взыскать царские долги с России объяснили

Юрист Крауялис: США взысканием царских долгов с РФ хотят создать прецедент
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россия является правопреемником СССР, но не Российской империи, а потому требования американского инвестфонда Noble Capital о выплате нескольких сотен миллиардов долларов по облигациям 1916 года являются несостоятельными, заявил эксперт в области разрешения судебных споров, специалист по международному праву Денис Крауялис в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, крупный пул заблокированных российских резервов на Западе является заманчивым объектом для взыскания, поэтому Noble Capital хочет протестировать границы иммунитета и получить альтернативу прямой политической конфискации. Кроме того, требования инвестфонда можно рассматривать как элемент политико-правового давления, дабы усложнить любые переговоры об активах или повлиять на российскую позицию.

Москва, интересы которой представляет международная юридическая фирма Marks & Sokolov, уже потребовала отозвать иск, иначе последует ходатайство об оставлении его без рассмотрения на основании американского закона «Об иммунитете иностранных государств». Юристы подчеркивают, что царские облигации были аннулированы еще в 1918-м году, а СССР и РФ никогда не признавали ответственность за них.

Даже если суд формально примет дело к рассмотрению, шансы на взыскание денег минимальны. «Во-первых, непропорциональная сумма, примерно в 45 раз превышающая замороженное непосредственно в США. Во-вторых, процессуальные преграды: требование об отзыве иска и готовность подать ходатайство о его оставлении без рассмотрения», — прокомментировал Крауялис.

16 января инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд. Организация планирует взыскать с Российской Федерации некие долги по облигациям времен царской России. По утверждению истцов, речь идет о сумме в 225,8 миллиарда долларов. Инвестфонд считает, что средства можно изъять из замороженных российских активов. Noble Capital RSD утверждает, что является «правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных Российским императорским правительством для публичных инвесторов в Соединенных Штатах».

