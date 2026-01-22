Жена не выжившего при ударе ВСУ белгородского чиновника рассказала о муже

Жена не выжившего при ударе ВСУ чиновника Тайлокова: Муж ничего не боялся

Жена не выжившего при ударе ВСУ белгородского чиновника Тимофея Тайлокова Светлана рассказала о муже. О случившемся с нею побеседовали журналисты «Регнума».

О смерти Тайлокова, занимавшего должность замглавы Грайворонского округа по безопасности, стало известно 20 января.

Светлана Тайлокова рассказала, что ее муж поехал к месту очередного прилета, как только получил сообщение об этом. «Он не был обязан ехать на место, всегда есть дежурные специалисты, но Тимофей такой человек — всегда стеной за своих!» — заявила она.

Собеседница издания указала, что за полторы недели до случившегося Тайлоков оказался в похожей ситуации. Однако тогда ему удалось выжить при обстреле со стороны Украины, отметила россиянка. «Тимофей всегда был очень отзывчивым, храбрым, он никогда ничего не боялся», — подчеркнула жена чиновника.

Белгородская область регулярно подвергается ударам со стороны Украины. Область столкнулась со многими тяжелыми последствиями из-за прифронтового положения. 22 января губернатор Вячеслав Гладков показал на видео гигантскую воронку в областном центре. Что именно произошло в Белгороде — неизвестно.