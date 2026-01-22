Жителям российского региона рассказали о возможности ослабления морозов

Примгидромет: Сильные морозы сохранятся в Приморье до середины февраля

Сильные морозы, установившиеся в Приморье с прошлой недели, задержатся в регионе до середины февраля. Об этом сообщил Примгидромет в Telegram-канале со ссылкой на главу организации Бориса Кубая.

Существенное повышение температуры возможно только в ситуации, если в нижней тропосфере меридиональный тип циркуляции сменится на широтный. Тогда текущие минус 24 градуса поднялись бы до минус 12-15 градусов. Сегодняшние прогнозы на такую ситуацию в ближайшее время не рассчитывают ни в январе, ни в начале февраля.

На Колыме и на Чукотке при этом отмечается аномальное для этого времени года тепло — температура воздуха превышает норму на 15-18 градусов.

Ранее жителей Камчатки предупредили, что мощные снегопады в регионе могут повториться в ближайшее время. Обрушившиеся на регион осадки стали самыми мощными с 1970-х годов.