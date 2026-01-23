40-летняя Ирина Шейк снялась без трусов для иностранного издания

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде снялась для V Magazine

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для американского журнала V Magazine. Кадры с фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица предстала перед камерой в черных кожаных сапогах с высокими голенищами и длинном плаще, отказавшись при этом от трусов. Она позировала с распущенными волосами и широким чокером с металлическим кольцом, прикрыв рукой интимную часть тела.

Фото: @stevenkleinstudio

Кроме того, Шейк поделилась снимками для иностранного издания, на которых продемонстрировала фигуру в нижнем белье, состоящем из кожаных трусов с вырезами на талии и трусов. Комплект также был дополнен поясом с ремнями и украшен металлическими заклепками.

Автором новой съемки знаменитости стал модный фотограф Стивен Кляйн.

В ноябре прошлого года Ирина Шейк высказалась о современных стандартах красоты. В интервью People супермодель призналась, что в детстве была очень застенчивой. Однако со временем она поняла, что любви к себе и уверенности можно научиться.