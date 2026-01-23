Реклама

54-летняя Эвелина Хромченко показала фото времен молодости

Стилист Эвелина Хромченко показала сделанное в 26 лет фото
Екатерина Ештокина

Фото: @evelinakhromtchenko

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко показала фото времен молодости. Снимок, сделанный в ее 26 лет, появился на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летний модный эксперт опубликовала кадр, на котором она была запечатлена в черном удлиненном пиджаке. У Хромченко была короткая стрижка с темными волосами. Из аксессуаров на ней были очки для зрения.

«Все постят 2016 год, а я пошла дальше — в 1997 год и свои 48 кг», — подписала она.

В августе 2024 года Хромченко раскрыла секрет стройности. Она рассказала, что в ее рационе нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса и жирных соусов.

