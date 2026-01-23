Агрессивная пассажирка самолета набросилась на стюардессу из-за замечания

Агрессивная пассажирка самолета в Австралии набросилась на стюардессу из-за замечания в свой адрес. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел на рейсе из Канберры в Перт 13 декабря 2025 года. Женщина вела себя неадекватно по отношению к другим пассажирам самолета во время полета. Когда член экипажа сделала ей замечание, та разозлилась и схватила ее за голову и руку.

Как только самолет приземлился, полиция вывела дебоширку. Ведется расследование.

