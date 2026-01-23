Реклама

19:49, 23 января 2026

Агрессивная пассажирка самолета набросилась на стюардессу из-за замечания

Зарина Дзагоева
Фото: Australian Federal Police

Агрессивная пассажирка самолета в Австралии набросилась на стюардессу из-за замечания в свой адрес. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел на рейсе из Канберры в Перт 13 декабря 2025 года. Женщина вела себя неадекватно по отношению к другим пассажирам самолета во время полета. Когда член экипажа сделала ей замечание, та разозлилась и схватила ее за голову и руку.

Как только самолет приземлился, полиция вывела дебоширку. Ведется расследование.

Ранее бортпроводник авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После того как девочка сходила в уборную, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится записывающее устройство.

