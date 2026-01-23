Реклама

Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией

Александра Синицына
Фото: Omar Havana / Reuters

Бельгия по ошибке попала в список стран, которые включили в список участников Совета мира, работу которого организовал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X.

«Бельгия НЕ подписывала устав «Совета мира». Это утверждение неверно», — намисал бельгийский министр. Он уточнил, что страна, как и многие европейские государства, сомневается относительно этой инициативы. Брюссель ожидает «общего и скоординированного европейского ответа».

По данным бельгийского телеканала VRT, Белый дом случайно перепутал Бельгию с Белоруссией, поэтому включил ее в состав Совета мира.

Ранее телеканал NBS сообщал, что Бельгия согласилась вступить в Совет мира, но в последний момент решила отказаться. Что стало причиной резкого изменения позиции страны, не сообщается.

