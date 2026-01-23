Реклама

17:35, 23 января 2026

Белый дом раскрыл состав делегации США на переговорах в Абу-Даби

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Белый дом обнародовал состав американской делегации, которая примет участие в переговорах в Абу-Даби. Список участников публикует РИА Новости со ссылкой на администрацию США.

Американскую сторону представляют министр армии США Даниэл Дрисколл, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные. «Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности, это будут первые переговоры», — сказал он.

