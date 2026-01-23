Опасный кликер атаковал пользователей смартфонов

Dr. Web: Зарабатывающий на рекламе вирус атаковал Android-смартфоны

Специалисты компании Dr. Web рассказали о вирусе-кликере, который тайно приносит деньги создателям, паразитируя на смартфонах жертв. Отчет доступен на сайте фирмы.

Кликерами называют тип вирусов, которые без ведома пользователя запускают определенные приложения, находят рекламные блоки и кликают по ним, зарабатывая деньги для своих создателей. Исследователи обнаружили новый тип кликеров: программы тайно устанавливаются на смартфоны, адаптируются к разными видам рекламы и действуют в фоновом режиме, что затрудняет их обнаружение.

Найденное экспертами опасное вредоносное программное обеспечение (ПО) использует библиотеку Google TensorFlow.js для анализа визуальных элементов на экране. Также вирус полагается на встроенный в Android браузер WebView, что позволяет кликеру работать в фоновом режиме и не привлекать внимания пользователя.

В основном вирусы распространяют через казуальные игры, несколько его модификаций нашли на сайтах с apk-программами и в сообществах Telegram. Специалисты Dr. Web посоветовали пользователям устанавливать приложения только из официальных источников, проверять выданные программам разрешения и сканировать содержимое смартфона с помощью Google Play Protect.

В середине января журналисты Forbes призвали регулярно перезагружать iPhone. Они объяснили, что благодаря этому прерывается работа вредоносных приложений и вирусов.