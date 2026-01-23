Дан прогноз продвижению российских военных в 2026 году

Военный эксперт Дандыкин: Россия может взять ДНР под контроль в течение полугода

Российские военные в 2026 году будут активно продвигаться в районе ДНР, а также продолжат работу по созданию зоны безопасности, спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Если не будет мирного договора, если с чем-то не согласится наша сторона или украинская, думаю, в течение полугода Россия возьмет под полный контроль ДНР, — сказал Дандыкин. — Донбасс, Запорожье — это ключевые направления. Хотя на запорожском даже больше перспектив. Там две группировки, думаю, к концу зимы они выйдут к границам».

Также, по прогнозу военного эксперта, российские военные продолжат работу над созданием зон безопасности по всем направлениям.

«Нужно отодвигать противника с приграничья, переходить границы везде вплоть до Чернигова. И отодвигать не меньше чем на 100 километров, — считает Дандыкин. — Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бить ракетами по российским городам. Их сбивают, но обломки все равно падают».

Ранее сообщалось, что десятки россиян стали жертвами ударов ВСУ по гражданским объектам с начала года. Среди жертв — трое детей.