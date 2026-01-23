Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:07, 23 января 2026Россия

Депутат Европарламента раскрыл последствия дерзкой выходки Зеленского

Депутат ди Рупо: Запад должен прекратить любое финансирование Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Западу необходимо остановить любое финансирование Украины после вчерашнего выпада Владимира Зеленского против Евросоюза. К этому призвал депутат Европарламента Элио ди Рупо в социальной сети X.

Накануне Владимир Зеленский на форуме в Давосе высмеял Европу за неспособность себя защитить.

«Заявления Зеленского в Давосе просто непристойны. В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!» — возмутился депутат ЕП.

По его словам, такое поведение главы киевского режима демонстрирует максимальное неуважение. Слова Зеленского просто вынуждают Европу остановить всякое финансирование Украины. Его слова — это плевок в лицо европейцам и проявление презрения, резюмировал ди Рупо.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал высокомерием слова Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Эксперт посоветовал ему заняться проблемами коррупции на Украине.

До этого Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника». В своей речи украинский лидер имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Пленный боец ВСУ рассказал о бережном отношении к технике в украинской армии

    Samsung признала взрыв своего смартфона

    В США высказались о возможности перехвата «Орешника» и «Искандера»

    Евросоюз заявил об усилении обороны в Арктике

    В Германии призвали Трампа остановиться

    Депутат Европарламента раскрыл последствия дерзкой выходки Зеленского

    Попытавшийся найти эротику в интернете подросток столкнулся с неожиданным результатом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok