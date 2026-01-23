Депутат Европарламента раскрыл последствия дерзкой выходки Зеленского

Депутат ди Рупо: Запад должен прекратить любое финансирование Украины

Западу необходимо остановить любое финансирование Украины после вчерашнего выпада Владимира Зеленского против Евросоюза. К этому призвал депутат Европарламента Элио ди Рупо в социальной сети X.

Накануне Владимир Зеленский на форуме в Давосе высмеял Европу за неспособность себя защитить.

«Заявления Зеленского в Давосе просто непристойны. В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!» — возмутился депутат ЕП.

По его словам, такое поведение главы киевского режима демонстрирует максимальное неуважение. Слова Зеленского просто вынуждают Европу остановить всякое финансирование Украины. Его слова — это плевок в лицо европейцам и проявление презрения, резюмировал ди Рупо.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал высокомерием слова Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Эксперт посоветовал ему заняться проблемами коррупции на Украине.

До этого Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника». В своей речи украинский лидер имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана.