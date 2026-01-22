Реклама

23:04, 22 января 2026

Французский политик назвал Зеленского высокомерным и дал ему совет

Политик Филиппо назвал слова Зеленского об Орбане на ВЭФ высокомерием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Igor Jakubowski / Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал высокомерием слова украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Политик в соцсети X посоветовал ему заняться проблемами коррупции на Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника». В своей речи украинский лидер имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Зеленский также выразил уверенность, что таким Викторам следует переехать в Москву.

«Какое высокомерие! Кто этот человек? Кем он себя возомнил? Пусть он вернется и займется своей страной», — возмутился Филиппо. По его словам, Зеленский «уже четыре года обчищает карманы европейских стран».

Сам же венгерский премьер в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского заявил, что они не смогут прийти к пониманию. При этом Орбан отметил, что, несмотря на оскорбление Зеленского в его адрес, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом.

До этого Владимир Зеленский назвал способ прекращения вытирания ног о Европу.

