Французский политик назвал Зеленского высокомерным и дал ему совет

Политик Филиппо назвал слова Зеленского об Орбане на ВЭФ высокомерием

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал высокомерием слова украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Политик в соцсети X посоветовал ему заняться проблемами коррупции на Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника». В своей речи украинский лидер имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Зеленский также выразил уверенность, что таким Викторам следует переехать в Москву.

«Какое высокомерие! Кто этот человек? Кем он себя возомнил? Пусть он вернется и займется своей страной», — возмутился Филиппо. По его словам, Зеленский «уже четыре года обчищает карманы европейских стран».

Сам же венгерский премьер в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского заявил, что они не смогут прийти к пониманию. При этом Орбан отметил, что, несмотря на оскорбление Зеленского в его адрес, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом.

До этого Владимир Зеленский назвал способ прекращения вытирания ног о Европу.