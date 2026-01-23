Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 23 января 2026Силовые структуры

Двух россиян принудительно вылечат от педофилии

Педофилов из Екатеринбурга приговорили к принудительному лечению
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Свердловской области двух осужденных за насилие над детьми россиян отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь о жителях Екатеринбурга Владимире Смышляеве и Владимире Петрове, от сексуальных домогательств которых пострадали порядка 30 детей. Обоих ждут принудительные меры медицинского характера.

Ранее суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Камешково Владимирской области за половые преступления против 12 малолетних девочек. Сексуальный маньяк заманивал детей домой с помощью своей собаки породы шпиц, которая привлекала внимание и усыпляла бдительность детворы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

    Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

    Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

    Российские системы ПВО сбили за неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотников

    Элитный ЖК в Москве начал разваливаться спустя год после сдачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok