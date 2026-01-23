Двух россиян принудительно вылечат от педофилии

В Свердловской области двух осужденных за насилие над детьми россиян отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, речь о жителях Екатеринбурга Владимире Смышляеве и Владимире Петрове, от сексуальных домогательств которых пострадали порядка 30 детей. Обоих ждут принудительные меры медицинского характера.
Ранее суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Камешково Владимирской области за половые преступления против 12 малолетних девочек. Сексуальный маньяк заманивал детей домой с помощью своей собаки породы шпиц, которая привлекала внимание и усыпляла бдительность детворы.