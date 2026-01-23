«Лента.ру»: Однодневные поездки стали трендом среди путешественников

Проблемы со сном заставляют страдать миллионы людей по всему миру. Кто-то пытается справиться с бессонницей с помощью таблеток, другие решают вопрос на приеме у психолога, а некоторые полностью меняют образ жизни и находят спасение в путешествиях. Именно так поступила бразильянка Джейлза Гейтхаус, живущая в Великобритании. Ее волшебной пилюлей стали однодневные поездки за границу — EDT (Extreme Day Tripping) — с ранним вылетом и поздним возвращением. С помощью них Гейтхаус не только увидела мир, но и вернула себе здоровый сон. Как устроены однодневные путешествия и почему они стали новым трендом — в материале «Ленты.ру».

С чего начались однодневные путешествия Джейлзы Гейтхаус

60-летняя Джейлза Гейтхаус жила в небольшом английском городе Хемел-Хемпстеде, не работала и воспитывала двоих детей. До наступления менопаузы она не испытывала проблем со сном, однако после гормональной перестройки о привычном режиме пришлось забыть.

Гейтхаус признавалась, что давно искала занятие, которое действительно может ее увлечь: потребность попробовать что-то новое, по ее словам, накапливалась годами, и именно бессонница стала толчком к переменам.

Из-за менопаузы я не могла спать либо же просыпалась в час ночи. Бессонница захватывала всю мою жизнь и сводила меня с ума Джейлза Гейтхаус

К эксперименту с однодневными поездками британка подошла максимально осторожно: в октябре 2024 года она выбрала для этого Дублин (Ирландия) — направление всего в часе полета от дома. По ее задумке, так должно быть спокойнее. Но даже при безопасном старте стресс накрыл ее с головой, поскольку предстояло ориентироваться в незнакомой местности.

«В прошлом я говорила своему мужу, что мы должны посетить разные места, и он всегда отвечал, что там якобы не любят чернокожих. Помню, когда я отправилась в Дублин, я запаниковала. Но все оказалось совсем не так, как я думала. Это вернуло мне уверенность в себе», — поделилась путешественница.

Как поездки превратились в терапию

Постепенно EDT превратились для Джейлзы в личную терапию. По ее словам, 24-часовые поездки были изматывающими: плотная программа, постоянное движение, много эмоций. Но именно эта усталость стала тем самым недостающим элементом: после таких путешествий она наконец начала крепко спать.

В результате Гейтхаус смогла объехать 70 стран за 12 месяцев и посетить все государства в Европе, кроме России и Украины. Во все поездки она отправлялась одна. Любимыми направлениями стали Италия и Греция, из городов ее больше всего впечатлили Барселона и Будапешт. Она подчеркнула, что выделила их из огромного списка посещенных мест из-за особой страсти к архитектуре.

При этом, отмечает путешественница, она пока не возвращалась ни в один из увиденных городов. По ее признанию, Прага покорила ее сердце, и туда она была бы рада приехать снова.

Туристка добралась даже до Приднестровья — непризнанную республику она назвала «просто удивительной»

Гейтхаус допустила, что при ее подходе к финансовому вопросу она могла переплачивать на многих этапах, однако была готова снова и снова отправляться в очередное путешествие несмотря ни на что.

«Вначале люди думали, что я сумасшедшая. Но теперь, когда они увидели, как я живу, стали повторять за мной. Секрет в том, что не надо ничего откладывать, надо просто делать. Это был лучший год в моей жизни. После той первой поездки я никогда и нигде не испытывала страха», — рассказала Гейтхаус.

Она объяснила, что в поездках ей не требовалось много вещей. Неотъемлемым содержимым своей дорожной сумки она назвала внешний аккумулятор, салфетки, запасные носки и дополнительную майку.

Вид на Пражский Град и собор Святого Вита в Праге Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Когда Гейтхаус устроила небольшой «отпуск» от поездок, чтобы отпраздновать Рождество дома, бессонница вернулась. Это стало еще одним подтверждением: путешествия — не просто развлечение, а привычка, которая держит ее в тонусе.

Что такое EDT и чем этот формат привлекает туристов

В формате Extreme Day Trip все держится на простом принципе: самый ранний вылет туда и самый поздний рейс обратно. Никаких чемоданов, никаких отелей — ручная кладь, день на ногах и возвращение домой, чтобы уснуть в своей постели.

В соцсетях этот формат часто описывают как «путешествие на стероидах»: аэропорт превращается в аналог вокзала, а другой город — в быстрое, но очень концентрированное впечатление

Тренд популяризировали онлайн-сообщества: люди выкладывают удачные связки рейсов, делятся маршрутами на 8-10 часов и спорят, что важнее: успеть как можно больше или не превратить поездку в марафон. Как отмечали британские таблоиды, одно из крупнейших сообществ Extreme Day Trips в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) к середине 2025 года собрало сотни тысяч участников — и продолжает расти.

Именно в Великобритании формат особенно быстро стал массовым: его подхватили блогеры, а затем он начал распространяться дальше — вплоть до США. Сторонники EDT обычно говорят об одном и том же: главное — не километры и не галочки на карте, а ощущение резкого переключения.

Британский тревел-блогер Моника Стотт, которая активно популяризировала этот формат, отметила: «Люди всегда удивляются, что ты и правда чувствуешь себя так, будто побывал в отпуске». Кроме того, эти поездки позволяют здорово сэкономить и получить яркие впечатления за короткий промежуток времени.

Какие минусы у формата EDT

Тем не менее у этого формата есть очевидные минусы: усталость, риски с задержками рейсов и ощущение, что весь день «прожит по минутам». Также туристы могут столкнуться с проблемой оформления страховки, поскольку многие полисы не покрывают путешествия короче 24 часов без ночевки в отеле.

Есть и более основательная претензия — экологическая. Критики называют EDT символом «быстрого потребления» и спорят, можно ли воспринимать частые перелеты ради нескольких часов в городе как норму.