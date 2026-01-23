Реклама

Экс-глава МИД Дании призвал использовать силу против Трампа

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Little / Reuters

Странам Европы необходимо действовать с позиции силы в ответ на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом заявил экс-глава МИД Дании Йеппе Кофод, передает ABC News.

«Трамп использует все имеющиеся у него инструменты. Европе нужно научиться играть в силовую игру и сузить его круг действий, если мы хотим это остановить», — сказал политик.

По мнению Кофода, риторика американского лидера может заметно смягчиться, если он увидит, что против него выступает вся Европа, включая Великобританию, Францию и Германию.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что действия президента США Дональда Трампа порождают своего рода страх в Европейском союзе. Отмечалось, что кризис вокруг Гренландии создал новую реальность, поскольку стало ясно, даже союзники не застрахованы от «махинаций Трампа».

