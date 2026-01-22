Реклама

В Европе признались в страхе перед Трампом

Politico: Действия Трампа порождают своего рода страх в Европейском союзе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Действия президента США Дональда Трампа порождают своего рода страх в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Это порождает своего рода страх в ЕС. Речь идет не только о расширении нашего воображения, но и о понимании того, что сейчас другая эпоха, и традиционные методы — правила, законы — не всегда применимы. Теперь все подлежит обсуждению», — заявил источник издания.

Европейские дипломаты также отметили, что кризис вокруг Гренландии создал новую реальность, поскольку стало ясно, даже союзники не застрахованы от «махинаций Трампа».

Ранее Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что Гренландия войдет в состав США. Он подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

