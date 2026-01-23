Еще одну пропажу обнаружили у отца похищенного в российском регионе ребенка

В Красноярске у отца похищенного 14-летнего подростка пропала крупная сумма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Речь идет о трех миллионах рублей, они хранились в сейфе. По предварительным данным, поздно вечером 22 января отец вернулся домой и не нашел сына, а также денег. Позже мужчине пришло на телефон сообщение с требованием отправить в качестве выкупа за ребенка сумму, которая в 10 раз превышала похищенную.
Отец обратился в полицию. Проверяется версия, что все это время ребенок действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело, выясняется местонахождение ребенка.
