Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 23 января 2026Силовые структуры

Еще одну пропажу обнаружили у отца похищенного в российском регионе ребенка

В Красноярске у отца похищенного 14-летнего подростка пропало 3 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске у отца похищенного 14-летнего подростка пропала крупная сумма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Речь идет о трех миллионах рублей, они хранились в сейфе. По предварительным данным, поздно вечером 22 января отец вернулся домой и не нашел сына, а также денег. Позже мужчине пришло на телефон сообщение с требованием отправить в качестве выкупа за ребенка сумму, которая в 10 раз превышала похищенную.

Отец обратился в полицию. Проверяется версия, что все это время ребенок действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело, выясняется местонахождение ребенка.

Ранее сообщалось, что на Урале похитивший 14-летнюю школьницу мигрант признан виновным в изнасиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Влияние одного европейского лидера на Трампа оценили

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok