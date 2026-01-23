Россиянину выдвинули требование для возвращения пропавшего сына

В Красноярском крае СК возбудил дело о похищении подростка

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о похищении 14-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В следственные органы обратился отец подростка, было возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений.

Предварительно установлено, что 22 января подросток ушел из дома с незнакомцем, вечером того же дня на телефон отца пришло сообщение, в котором от мужчины требовали выкуп. После этого на телефон также было отправлено видеообращение сына, просящего выполнить требование. Как стало известно ТАСС, речь идет о 350 тысячах долларов.

Расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления.

