Глава МИД Франции захотел обсудить с Россией безопасность

МИД Франции: Европе придется обсудить с Россией архитектуру безопасности

Европе придется после окончания конфликта на Украине обсудить с Россией европейскую архитектуру безопасности. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщается в эфире телеканала BFMTV.

«В любом случае, как только страница войны на Украине будет перевернута (…) нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», — сказал он.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, сделать это надо будет в определенный момент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией. Он считает, что будет полезно возобновить общение с Москвой.