15:45, 23 января 2026Силовые структуры

Главу района в российском регионе обвинили в смерти по неосторожности из-за моста

В Ленобласти и.о. главы администрации Лужского района обвинили в халатности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области исполняющего обязанности главы администрации Лужского района Алексея Голубева обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает 47news.

По данным канала, Голубев не провел инвентаризацию и техобслуживание пешеходного моста через реку Луга. 22 июля 2023 года у переправы проводился историко-фольклорный фестиваль-праздник «Ольгины берега». В какой-то момент мост упал вместе со зрителями. Жертвой ЧП стал один человек, семеро пострадали.

Все материалы дела переданы в Лужский городской суд.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олега Атаманюка и трех представителей коммерческих компаний по подозрению в коррупции.

