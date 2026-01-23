Главу района в российском регионе обвинили в смерти по неосторожности из-за моста

В Ленинградской области исполняющего обязанности главы администрации Лужского района Алексея Голубева обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает 47news.
По данным канала, Голубев не провел инвентаризацию и техобслуживание пешеходного моста через реку Луга. 22 июля 2023 года у переправы проводился историко-фольклорный фестиваль-праздник «Ольгины берега». В какой-то момент мост упал вместе со зрителями. Жертвой ЧП стал один человек, семеро пострадали.
Все материалы дела переданы в Лужский городской суд.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олега Атаманюка и трех представителей коммерческих компаний по подозрению в коррупции.