Хозяйка ресторана добавила яд в напитки и отравила четырех человек

В американском штате Северная Каролина бывшую хозяйку ресторана обвинили в том, что она отравила четырех человек. Об этом сообщает издание People.
По версии следствия, 52-летняя Гудрун Каспер-Лейненкугель добавила яд в напитки своих жертв. Двух человек спасти не удалось. Еще двое пострадавших выжили.
Женщина использовала ацетонитрил — бесцветную жидкость со сладковатым запахом, которая применяется как растворитель в фармацевтической промышленности.
Каспер-Лейненкугель арестовали 16 января. Остается неизвестным, была ли она знакома с отравленными.
Ранее сообщалось, что предпринимательница из Колумбии отравила дочь бывшего любовника малиной в шоколаде. Таким образом она решила отомстить мужчине.