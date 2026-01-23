Реклама

Хозяйка ресторана добавила яд в напитки и отравила четырех человек

В США хозяйка ресторана отравила четырех человек
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Северная Каролина бывшую хозяйку ресторана обвинили в том, что она отравила четырех человек. Об этом сообщает издание People.

По версии следствия, 52-летняя Гудрун Каспер-Лейненкугель добавила яд в напитки своих жертв. Двух человек спасти не удалось. Еще двое пострадавших выжили.

Женщина использовала ацетонитрил — бесцветную жидкость со сладковатым запахом, которая применяется как растворитель в фармацевтической промышленности.

Каспер-Лейненкугель арестовали 16 января. Остается неизвестным, была ли она знакома с отравленными.

Ранее сообщалось, что предпринимательница из Колумбии отравила дочь бывшего любовника малиной в шоколаде. Таким образом она решила отомстить мужчине.

