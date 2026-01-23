Реклама

Экономика
14:28, 23 января 2026Экономика

Казна столицы европейской страны почти опустела

Мэр Бухареста заявил, что в бюджете города осталось около миллиона долларов
Дмитрий Воронин

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Казна столицы Румынии почти опустела из-за экономического кризиса, сообщает РИА Новости. Как заявил мэр Бухареста Чиприан Чуку, в бюджете города осталась сумма, эквивалентная примерно миллиону долларов, поэтому решено ввести меры экономии.

«Будут непопулярные меры, потому что другого выхода уже нет», — поделился глава столицы европейской страны, посетовавший на зависимость в вопросе финансов от правительства.

Чуку анонсировал реструктуризацию и закрытие компаний, а также госучреждений. «Многие румыны имеют на своих счетах больше денег, чем мэрия столицы», — возмутился он.

Предыдущий мэр Бухареста Никушор Дан, бывший кандидатом кандидатом от проевропейских сил на скандальных выборах в 2025 году, сейчас является президентом Румынии. После того как в первом туре победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, итоги голосования были отменены из-за якобы произошедшего вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Джорджеску от участия в новых выборах отстранили.

Экономические проблемы в Румынии связаны со значительным дефицитом бюджета, с которым власти борются, сокращая расходы. С 9,4 процента в 2024 году показатель снизили в 2025-м до 8,4 процента и хотят уменьшить в текущем году еще на два процентных пункта, до 6,4 процента, напоминает агентство.

