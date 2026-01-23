Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 23 января 2026

Клиентов российской авиакомпании посадили в грузовой самолет вместо пассажирского

Россиян доставили в другой город на грузовом самолете вместо пассажирского
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Клиентов российской авиакомпании «ИрАэро» посадили в грузовой самолет вместо пассажирского. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел 22 января, россияне должны были вылетать из Иркутска до поселка Мама. Уточняется, что авиаперевозчик не сообщил пассажирам о смене борта.

Кроме того, на кадре, опубликованном ведомством, можно увидеть закрепленный груз прямо в центре салона, вокруг которого пришлось разместиться клиентам авиакомпании. Известно, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее россияне, которые вернулись домой из Узбекистана, остались без багажа на 12 дней. По прибытии в Москву им сказали, что из-за снегопада чемоданы можно не ждать.

