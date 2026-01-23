Лидер страны ЕС предупредил о риске «потерять все» в конфликте с Трампом

Politico: Мелони призвала лидеров ЕС не идти на конфронтацию с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на закрытой встрече лидеров стран Европейского союза (ЕС) 22 января призвала коллег не идти на прямую конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом из-за риска «потерять все». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«На саммите в Брюсселе в четверг Мелони заявила своим европейским коллегам, что борьба с Трампом — плохая идея, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта с Америкой», — сказано в сообщении.

При этом Мелони призвала партнеров сохранять спокойствие и не воспринимать Трампа как «сумасшедшего или непредсказуемого политика», каким его в частных беседах называли некоторые европейские чиновники.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с Мелони для совместного управления ЕС, поскольку союз Германии и Франции «начал давать сбои».