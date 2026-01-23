Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:08, 23 января 2026Мир

Стало известно о «химии» между Мелони и Мерцем

Politico: Мерц стремится объединиться с Мелони, чтобы вместе управлять ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится объединиться с премьер-министром Джорджей Мелони для совместного управления Европейским союзом (ЕС), поскольку союз Германии и Франции «начал давать сбои». Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«[В наших] двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией, — сказал он. — Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе (...). Между ними отличная химия», — заявил депутат от партии «Братья Италии».

Также один высокопоставленный чиновник из правительства Германии подчеркнул, что на Италию можно положиться. Как отметили авторы материла, Берлин в настоящее время нечасто используют это прилагательное для описания своих французских коллег.

«Франция более красноречива, но Италия гораздо более прагматична», — указал депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Аксель Шефер.

13 марта 2025 года Politico сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел родственную немецкую душу в Мерце. Издание отмечало, что оба политика всегда хорошо ладили из-за схожего прошлого и даже разделяют симпатию к немецкому художнику Ансельму Киферу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Влияние одного европейского лидера на Трампа оценили

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok