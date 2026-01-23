Реклама

Министр обороны Польши ответил на обвинения Трампа в адрес НАТО

Косиняк-Камыш напомнил Трампу о погибших в ходе операций НАТО польских солдатах
Виктория Кондратьева
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ответ на высказанные президентом США Дональдом Трампом сомнения в надежности НАТО напомнил американскому лидеру о погибших в ходе операций альянса польских солдатах. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Польская армия бок о бок с союзниками участвовала, в частности, в миссиях в Афганистане и Ираке. Сегодня она участвует в миссиях и операциях, проводимых НАТО. Трагические моменты потери наших солдат показали, что в защиту международной безопасности, безопасности Польши мы готовы заплатить самую высокую цену», — написал он.

Министр подчеркнул, что Польша всегда была, есть и будет ответственным и надежным союзником, готовым прийти на помощь в случае угрозы безопасности.

Ранее Трамп выразил сомнения в том, что союзники США по НАТО окажут помощь в случае необходимости. Трамп добавил, что Соединенные Штаты никогда ничего не просили у Североатлантического альянса.

