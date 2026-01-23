Трамп сделал дерзкое заявление о связи США с НАТО

Трамп: США никогда не нуждались в НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business сделал дерзкое заявление о связи страны с НАТО.

Американский лидер отметил, что США никогда не нуждались в НАТО и дальше не будут нуждаться.

«Я всегда говорил: будут ли они [союзники по НАТО] там, если они нам когда-нибудь понадобятся? Это главный критерий. И я в этом не уверен. Я знаю, что мы были и будем там, но будут ли они там? Будем надеяться, что этого никогда не произойдет. Мы никогда в них не нуждались», — высказался Трамп.

Кроме того, Трамп добавил, что Америка фактически никогда ничего не просила у Североатлантического альянса.

Ранее Дональд Трамп пообещал принять жесткие ответные меры против европейских стран в случае, если они начнут избавляться от американских облигаций.

