Наука и техника
01:40, 23 января 2026Наука и техника

Младенцам стало плохо после употребления известного детского питания

RTL: В Нидерландах минимум четырем младенцам стало плохо после смеси Nestle
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Нидерландах зафиксировали как минимум четыре случая ухудшения здоровья у младенцев после употребления популярного детского питания компании Nestle. Об этом сообщает телеканал RTL.

Родители обратились за помощью к медикам с жалобами на рвоту и диарею, которые возникли у малышей еды. Однако отмечается, что прямая связь между заболеванием и продуктом пока не подтверждена.

Кроме того, потребительская организация Foodwatch сообщила о том, что поступило десятки обращений от родителей из разных европейских стран. По словам одного из них, ребенку стало плохо после перехода на молочную смесь Little Steps производства Nestle. Врачи диагностировали у него заражение бактерией Bacillus cereus, которая может вызывать пищевое отравление.

Nestle из-за этой бактерии провела масштабную кампанию по отзыву продуктов.

Ранее стало известно о массовом отравлении жителей Екатеринбурга, которые купили продукцию в сети кофеен.

