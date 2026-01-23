Молния ударила в велосипедиста на последнем этапе его путешествия по миру

В Перу молния убила велосипедиста

В горах Перу нашли останки немецкого велосипедиста Флориана Берга. Об этом сообщает Need To Know.

29-летнего Берга не стало во время кругосветного путешествия по миру. Он решил объехать мир на велосипеде в одиночку, чтобы привлечь внимание к климатическим проблемам. Южная Америка была последним этапом его маршрута.

17 января Берг выехал из города Уарас в сторону ледника Пасторури. В Андах его настигла гроза. Он укрылся в палатке и отправил сигнал бедствия немецкому посольству в Перу. После этого в него ударила молния.

GPS-трекер велосипедиста отключился. Спасатели смогли отыскать его только благодаря пастухам. На месте происшествия они нашли останки Берга, палатку и его велосипед.

За два дня до произошедшего Берг поделился в социальных сетях выводами, сделанными во время кругосветного путешествия. «Этот год не дал мне ответов, но дал ясность. Помог осознать концепцию времени. Стойкости. И ответственности — за то, как мы живем, как себя ведем и как защищаем единственный дом, который у нас есть», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Перу 36-летний мужчина по имени Юри Ботельо не вернулся с велосипедной прогулки с другом. Его погубила молния.

