Молодая женщина столкнулась с неловким последствием анального секса

Молодая женщина пожаловалась на неловкие последствия анального секса, о которых даже не подозревала, когда соглашалась на этот вид полового контакта. Своей историей она поделилась в разделе Sex форума Reddit.

По словам девушки, ей 22 года, а одному из ее партнеров 32. Они испытывали проблемы с вагинальным сексом из-за большого размера пениса мужчины. Несмотря на это, они решили попробовать и анальный секс, причем без использования смазки. После нескольких неудачных попыток пара вернулась к вагинальному половому контакту. На следующий же день пользовательница с трудом встала с кровати от боли в мышцах ягодиц, которые были сильно напряжены. С тех пор прошло четыре недели, но каждый раз во время близости с этим мужчиной она непроизвольно пускает газы.

«Во время секса с другим партнером это повторилось, и парень остановился и уставился на меня огромными глазами... Это испортило мне настрой. Теперь не имеет значения, кто партнер и в какой позе я нахожусь, в миссионерской позе становится только хуже — выходит воздух без запаха, но со звуком, как будто гелий наполняет воздушный шарик», — посетовала пользовательница форума. Она задалась вопросом, не совершила ли ошибку, согласившись на этот эксперимент без подготовки.

В комментариях пользователи сети были единодушны: от партнера с большим пенисом, не использующего смазку при анальном сексе лучше избавиться. Также девушке порекомендовали обратиться к врачу на случай, если во время полового акта она получила травму.

Ранее мужчина купил одну секс-игрушку для разных партнерш и задался вопросом, насколько это этично. По словам мужчины, сделать так ему посоветовала новая партнерша.