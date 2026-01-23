Реклама

Мошенники нацелились на недавно вернувшихся из-за рубежа россиян

Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников аэропорта
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom

Мошенники нацелились на недавно вернувшихся из-за рубежа россиян и стали запугивать их, представляясь сотрудниками аэропортов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что злоумышленники обманывают людей по следующей схеме: сначала они звонят под видом работников отдела контроля аэропортов и для убеждения озвучивают личные данные человека, недавно вернувшегося из-за границы. После этого мошенники заявляют потенциальной жертве, что она якобы не заполнила миграционную карту по прилете, и требуют озвучить ПИН-код из СМС «инспектору». Затем в ход идут общеизвестные способы хищения денег.

В правоохранительных органах напомнили россиянам, что соответствующий документ должны заполнять только иностранцы, прибывающие в страну.

Ранее стало известно, что россиян стали обманывать через боты для обмена валют. Одной из жертв стал турист, который хотел пополнить Alipay перед поездкой в Китай.

