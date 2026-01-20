Россиян стали обманывать через боты для обмена валют

Мошенники стали обманывать россиян через Telegram-боты для обмена валют

Россиян стали обманывать через Telegram-боты для обмена валют. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Так, например, мошенники предлагают будущим жертвам пополнить Alipay перед поездкой в Китай. Один из пострадавших, планировавших поездку в Поднебесную, рассказал, что хотел положить деньги на онлайн-кошелек и решил попробовать сделать это через Telegram-бот.

По его словам, он насчитывал 300 тысяч пользователей и предлагал переводы не только в юани, но и в тайские баты и вьетнамские донги. Россиянин перевел 10 тысяч рублей по предоставленным реквизитам, их обещали зачислить на счет в течение 15 минут, однако этого не произошло даже спустя несколько часов.

Менеджер в ответ на жалобы написал, что якобы перепутал сумму и попросил скинуть еще пять тысяч рублей. Когда пострадавший потребовал возврат, ему сказали, что это невозможно «из-за некоторых технических причин».

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать россиян при бронировании жилья в стране Азии. Речь шла о Таиланде.