Мостовой дал совет Захаряну по дальнейшей карьере

Александр Мостовой посоветовал Захаряну вернуться в Россию

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой обратился с советом к российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну по поводу дальнейшей карьеры. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, хавбеку лучше вернуться в Россию, чем оставаться в Испании. «Ничего страшного, что у него не получилось заиграть в "Реале Сосьедад". Он еще молодой игрок и может в будущем построить карьеру в Европе», — заявил Мостовой.

Бывший футболист добавил, что Захаряну будет сложно перейти в другой испанский клуб. «Все знают о травматичности Арсена. Никто рисковать не будет, подписывая его», — заявил Мостовой.

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых забил один мяч. С момента перехода в испанский клуб, если не считать этот сезон, Захарян из-за травм и болезней пропустил 257 дней.