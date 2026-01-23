Реклама

15:02, 23 января 2026Спорт

Мостовой дал совет Захаряну по дальнейшей карьере

Александр Мостовой посоветовал Захаряну вернуться в Россию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой обратился с советом к российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну по поводу дальнейшей карьеры. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, хавбеку лучше вернуться в Россию, чем оставаться в Испании. «Ничего страшного, что у него не получилось заиграть в "Реале Сосьедад". Он еще молодой игрок и может в будущем построить карьеру в Европе», — заявил Мостовой.

Бывший футболист добавил, что Захаряну будет сложно перейти в другой испанский клуб. «Все знают о травматичности Арсена. Никто рисковать не будет, подписывая его», — заявил Мостовой.

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых забил один мяч. С момента перехода в испанский клуб, если не считать этот сезон, Захарян из-за травм и болезней пропустил 257 дней.

