Силовые структуры
10:43, 23 января 2026Силовые структуры

На парковке в Москве двое мужчин устроили стрельбу

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин устроили стрельбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По словам очевидцев, между мужчинами произошел конфликт, во время которого они произвели выстрелы в воздух. После этого все участники сели в машины и скрылись.

Полицейские нашли на месте десять гильз от патронов. Первым задержали 38-летнего жителя Подмосковья. При обыске в его квартире нашли похожий на автомат предмет, два травматических пистолета, сто патронов, магазины и поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину взяли под стражу, другие участники разыскиваются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле друзья-подростки в поисках заработка попали под серьезную статью.

