На парковке в Москве двое мужчин устроили стрельбу

В Москве на парковке двое мужчин устроили стрельбу

В Москве на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин устроили стрельбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По словам очевидцев, между мужчинами произошел конфликт, во время которого они произвели выстрелы в воздух. После этого все участники сели в машины и скрылись.

Полицейские нашли на месте десять гильз от патронов. Первым задержали 38-летнего жителя Подмосковья. При обыске в его квартире нашли похожий на автомат предмет, два травматических пистолета, сто патронов, магазины и поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину взяли под стражу, другие участники разыскиваются.

