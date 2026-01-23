Реклама

Друзья-подростки в поисках заработка в российском регионе попали под серьезную статью

В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии и отправили под арест
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае двух подростков 15 и 16 лет обвинили в диверсии после поджога технических устройств для передачи сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в декабре 2025 года 15-летний подросток в мессенджере увидел объявление с предложением подзаработать и оставил заявку. С ним связался неизвестный, предложив за вознаграждение совершать поджоги. Об этом юноша рассказал своему другу.

С 13 по 16 января подростки, действуя по указанию куратора, подожгли три технических устройства в Барнауле. Происходящее они снимали на видео.

Несовершеннолетних отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбудили дело о похищении подростка. Его отцу пришло сообщение с требованием о выкупе.

