Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 23 января 2026Бывший СССР

На Украине назвали главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

Axios: Тема территорий станет главной на предстоящих переговорах в Абу-Даби
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Тема территорий станет основной на предстоящих переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом со ссылкой на украинские источники пишет Axios.

«Источники сообщают, что территориальный контроль на востоке Украины будет основным вопросом, обсуждаемым в Абу-Даби», — пишет издание.

Отмечается, что делегация США будет состоять из спецпредставителей президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также министра армии Дэна Дрисколла.

Ранее стало известно, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во сколько оцениваешь здоровье сына?» Ребенка «короля госзаказов» похитили в Красноярске. Отцу прислали видео и потребовали выкуп

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Найденное в сарае старое ружье выстрелило в российского подростка

    Известной телеведущей сделают операцию из-за серьезной болезни

    В США объяснили причину жесткой политики в отношении Европы

    Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

    Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини

    На Украине назвали главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

    В России назвали страну с самым низким чеком за проживание в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok