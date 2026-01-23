На Украине назвали главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

Axios: Тема территорий станет главной на предстоящих переговорах в Абу-Даби

Тема территорий станет основной на предстоящих переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом со ссылкой на украинские источники пишет Axios.

«Источники сообщают, что территориальный контроль на востоке Украины будет основным вопросом, обсуждаемым в Абу-Даби», — пишет издание.

Отмечается, что делегация США будет состоять из спецпредставителей президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также министра армии Дэна Дрисколла.

Ранее стало известно, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби.