15:58, 23 января 2026

На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

СБУ предъявила новые обвинения главе Херсонской области Сальдо
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения главе Херсонской области Владимиру Сальдо. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Губернатор российского региона обвиняется украинским ведомством в создании и поддержке добровольческого корпуса для поддержки Вооруженных сил России.

«На основании собранных доказательств контрразведки Службы безопасности заочно сообщено Сальдо о подозрении по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины о создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности», — указано в сообщении.

В сентябре 2025 года СБУ объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. По словам ведомства, заявления Кадырова якобы являются нарушением законов и обычаев ведения боевых действий в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда.

