09:43, 23 января 2026Мир

На Западе возмутились манерами Зеленского

Кошкович: Угрозы Зеленского Орбану говорят об отсутствии манер и панике
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану являются не только признаком отсутствия манер, но и паники. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети Х.

«Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это не просто признак отсутствия манер, но и признак паники», — возмутился он.

Кошкович отметил, что высказывания украинского лидера также являются «крайне неэтичной попыткой» вмешаться в венгерские выборы. По словам эксперта, Зеленский понимает, что, если «его друзья в Брюсселе не смогут привести к власти в Будапеште своих кандидатов, ему придет конец».

Ранее Зеленский жестко высказался об Орбане в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, внутри Евросоюза якобы действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, он заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».

