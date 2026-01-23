На Западе возмутились манерами Зеленского

Кошкович: Угрозы Зеленского Орбану говорят об отсутствии манер и панике

Попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану являются не только признаком отсутствия манер, но и паники. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети Х.

«Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это не просто признак отсутствия манер, но и признак паники», — возмутился он.

Кошкович отметил, что высказывания украинского лидера также являются «крайне неэтичной попыткой» вмешаться в венгерские выборы. По словам эксперта, Зеленский понимает, что, если «его друзья в Брюсселе не смогут привести к власти в Будапеште своих кандидатов, ему придет конец».

Ранее Зеленский жестко высказался об Орбане в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, внутри Евросоюза якобы действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, он заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».