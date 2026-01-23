Реклама

Наука и техника
07:31, 23 января 2026Наука и техника

Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

BJC: Умеренное уменьшение потребления алкоголя снижает риск смерти от рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Даже умеренное сокращение потребления алкоголя может заметно снизить смертность от онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Ла Троба, проанализировав более 70 лет национальных статистических данных Австралии — о смертности, уровне потребления алкоголя и табака, а также показателях здоровья населения. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Cancer (BJC).

Ученые показали, что длительное употребление алкоголя связано с развитием сразу нескольких видов рака — прежде всего рака печени, верхних отделов дыхательных и пищеварительных путей, толстой кишки и молочной железы. По их оценкам, почти половина смертей от рака печени и рака верхних аэродигестивных путей у мужчин связана именно с алкоголем, а у женщин заметную долю составляют случаи рака груди.

Наиболее сильная связь обнаружилась у людей старше 50 лет. Исследователи объясняют это накопительным эффектом: вред от алкоголя проявляется не сразу, а усиливается с годами. На фоне старения населения это означает, что без профилактических мер число алкоголь-связанных смертей от рака может расти.

При этом моделирование показало, что даже небольшие изменения могут дать ощутимый эффект. Если бы среднее потребление алкоголя снизилось всего на один литр чистого спирта на человека в год, смертность от этих видов рака уменьшилась бы на несколько процентов. По словам авторов, такие результаты подтверждают: снижение потребления алкоголя на уровне всей популяции — один из самых простых и эффективных способов профилактики рака.

Ранее ученые выяснили, что умеренное употребление кофе и чая может быть связано с более низким риском развития рака легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
