Найденное в сарае старое ружье выстрелило в российского подростка

В Ингушетии житель выстрелил из старого ружья и попал в 14-летнего племянника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, к 49-летнему мужчине приехали погостить родственники. Вместе с братом и его сыном он нашел в своей кладовке старое ружье и стал его проверять, не подумав, что оно может быть заряжено.

В результате пуля отрикошетила от ограды дома и попала в подростка, задев бедро.

