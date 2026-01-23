Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 23 января 2026Силовые структуры

Найденное в сарае старое ружье выстрелило в российского подростка

В Ингушетии житель выстрелил из старого ружья и попал в племянника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Kirill Chernorubashkin / Shutterstock / Fotodom

В Ингушетии житель выстрелил из старого ружья и попал в 14-летнего племянника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, к 49-летнему мужчине приехали погостить родственники. Вместе с братом и его сыном он нашел в своей кладовке старое ружье и стал его проверять, не подумав, что оно может быть заряжено.

В результате пуля отрикошетила от ограды дома и попала в подростка, задев бедро.

Ранее сообщалось, что в Москве на парковке двое мужчин устроили стрельбу. Один участник был задержан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

    Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

    Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

    Российские системы ПВО сбили за неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok