Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:39, 23 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Названа новая угроза здоровью миллионов людей в мире

Фитнес-тренер Побегалов назвал недостаток движения новой угрозой здоровью
Наталья Обрядина

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти треть взрослых людей не достигают рекомендованных уровней физической активности — это примерно 1,8 миллиарда человек в мире, заявил фитнес-тренер и хореограф LDFA Сергей Побегалов. Как гиподинамия стала новой угрозой здоровью, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Гиподинамия уже давно не про отсутствие спорта. Это системная угроза: когда организм получает недостаточно движения, страдают сосуды, метаболизм, иммунитет. Рано или поздно организм начинает расплачиваться — высоким давлением и уровнем сахара в крови, воспалениями, повышенным риском сердечных и онкологических заболеваний», — предупредил Побегалов.

Также, по его словам, врачи уже давно рассматривают невыраженный, но систематический недостаток движения как один из ключевых факторов роста хронических заболеваний — от ишемической болезни сердца и диабета второго типа до некоторых видов рака и деменции.

Побегалов подчеркнул: одного похода в спортзал в неделю недостаточно, чтобы считаться активным человеком. Движение необходимо сделать частью повседневности. В этом, по словам фитнес-эксперта, помогут прогулки, активная работа по дому, езда на велосипеде, перерывы на разминку во время сидячей работы.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Ранее ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ИАМ Пироговского университета Алексей Решетун рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке. По его словам, факторами повышенного риска являются обилие сахара в питании, электронные сигареты и гиподинамия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

    Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

    Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

    Российские системы ПВО сбили за неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok